MILANO, 09 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in pesante calo dopo le decisioni della Bce, specie sull'ipotesi di una stretta maggiore in autunno in caso di inflazione elevata: la Borsa di Francoforte ha chiuso in ribasso dell'1,7%, seguita da Londra in calo dell'1,6%, Male anche Parigi, Amsterdam e Madrid, tutte negative dell'1,4%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA