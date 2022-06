MILANO, 22 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in calo, ma con un tentativo di contenere le forti perdite della prima parte della giornata: Londra ha chiuso in ribasso dello 0,8% come Parigi, con Amsterdam negativa dello 0,9%. Più pesanti Francoforte e Madrid, entrambe in calo dell'1,1%.

