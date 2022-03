MILANO, 28 MAR - Mercati azionari del Vecchio continente positivi per tutta la giornata, con una chiusura piuttosto incerta: Londra ha segnato un calo dello 0,1%, con Amsterdam negativa dello 0,4%. In rialzo invece dello 0,5% Parigi e Madrid, con Francoforte in crescita dello 0,7%.

