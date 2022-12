MILANO, 23 DIC - Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa nell'ultima seduta della settimana: la Borsa di Londra ha chiuso, in anticipo rispetto alle altre in attesa delle festività natalizie, con un aumento dello 0,05%, mentre Parigi ha perso lo 0,2% e Francoforte ha guadagnato uno speculare 0,2%. In aumento dello 0,1% Amsterdam, piatta Madrid.

