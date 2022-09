MILANO, 13 SET - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in evidente calo dopo il dato dell'inflazione statunitense peggiore delle stime e l'andamento molto pesante di Wall street: la Borsa più debole in Europa è stata quella di Amsterdam, che ha chiuso in negativo dell'1,8%, seguita da Francoforte e Madrid, entrambe in ribasso dell'1,6%. Male anche Parigi (-1,3%), con Londra che ha segnato un calo finale dell'1,1%.

