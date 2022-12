MILANO, 16 DIC - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in ribasso dopo i forti cali accusati alla vigilia: le Borse più pesanti sono state quelle di Londra e Madrid che hanno perso l'1,2%, seguite da Parigi e Amsterdam in discesa di un punto percentuale. Più cauta Francoforte, che ha chiuso in ribasso dello 0,6%.

