Borsa: Europa conclude positiva, cauta Londra (+0,6%)

MILANO, 24 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in aumento nella prima giornata della settimana: la Borsa migliore quasi sullo stesso piano di Milano è stata quella di Madrid, che ha concluso in crescita dell'1,8%, seguita da Francoforte (+1,6%) e Parigi (+1,5%). Londra ha chiuso in rialzo dello 0,6% nel giorno della proclamazione di Rishi Sunak quale nuovo leader del Partito Conservatore e premier britannico in pectore. Poco convinta anche Amsterdam, in rialzo marginale dello 0,1%.

