MILANO, 15 FEB - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo: la Borsa migliore è stata quella di Parigi, salita dell'1,2% finale, con Francoforte e Amsterdam in aumento finale dello 0,8%. Positive anche Londra (+0,5%) e Madrid (+0,2%). Hanno invece accusato un forte calo i listini di Mosca: l'indice Moex in rubli ha perso il 2,9%, l'Rtsi in dollari il 3,9%.

