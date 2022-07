Borsa: Europa conferma rialzo dopo pil e inflazione,Milano +1,8%

MILANO, 29 LUG - Le Borse europee confermano il rialzo dopo la crescita del pil dello 0,7% nell'Eurozona a cui fa però da contraltare il nuovo record dell'inflazione all'8,9%. L'indice d'area, lo stoxx 600, resta sempre al punto percentuale di rialzo con il traino di investimenti immobiliari e finanziari. I future resta positivi in attesa del dato dell'inflazione americana Tra le singole Piazze del Vecchio Continente la migliore resta Milano (+1,8%) con il Ftse Mib ampiamente sopra i 22mila punti. Segue Parigi (+1,41%). Più cauta Francoforte (+0,87%) mentre la Germania registra una crescita zero nel secondo trimestre. Londra segna un +0,69% in attesa che si sciolga il nodo della leadership e del successore di Johnson. Lo spread tra Btp e Bund lima a 233 punti con il rendimento del decennale italiano sotto il 3,24%. Quanto alle materie prime, il gas scende a 197 euro al megawattora (-1,11%). Si conferma in crescita il petrolio con il wti oltre 98 dollari al barile (+2,3%) e il brent del mare del Nord oltre 109 dollari (+2,2%).

