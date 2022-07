Borsa: Europa conferma rialzo, Milano svetta a +1,7%

MILANO, 29 LUG - Le Borse europee viaggiano in rialzo, confermando l'avvio in una seduta ancora caratterizzata dalla trimestrali ma soprattutto da una serie di macro. Più di tutte viaggia spedita Milano (+1,7% con il Ftse Mib a 22.280 punti) trainata anche dal dato del pil italiano che ha accelerato e in attesa dell'inflazione. Buon passo anche per Parigi (+1,56%) con il prodotto interno lordo che è cresciuto dello 0,5% nel secondo trimestre sopra le stime. Più cauta Francoforte ma comunque positiva (+0,82%) mentre il pil tedesco evidenzia una crescita zero. Londra sale invece dello 0,63%. L'indice d'area del Vecchio Continente è in rialzo di quasi un punto percentuale con in testa industriali, energia e tecnologici. Lo spread tra Btp e Bund conferma i 234 punti con il rendimento del decennale italiano che è al 2,33%. Quanto alle materie prime, il petrolio cresce ancora con il wti che allunga oltre 98 dollari al barile (+2%) e il brent oltre soglia 109 dollari (+1,9%). A quota 200 euro al megawattora il gas che registra un cauto +0,6%

