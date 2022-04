Borsa: Europa consolida rialzi con future Wall Street

MILANO, 07 APR - Dopo un avvio incerto le Borse europee imboccano la strada del rialzo, incoraggiate anche dall'andamento positivo dei future su Wall Street. I listini cercano di lasciarsi alle spalle la brutta seduta di ieri nonostante le minute della Fed abbiano disegnato una traiettoria aggressiva della stretta monetaria. C'è attesa per i verbali della Bce, che offriranno una visione più approfondita della riunione dello scorso marzo. Milano e Madrid guidano i rialzi (+1,3% entrambe), seguite da Parigi (+0,7%) e Francoforte (+0,4%) mentre Londra resta debole (-0,1%). Positivi i future su New York, con l'S&P 500 che sale dello 0,3% e il Nasdaq dello 0,5%. Volatile il petrolio, che torna a salire con il Brent a 102,4 e il Wti a 97,6 dollari al barile, dopo lo scivolone di ieri legato al rilascio delle riserve strategiche da parte degli Usa e dei suoi alleati. La Borsa di Mosca consolida i rialzi (+1,4%) così come continua la corsa del rublo, salito a 78,9 sul dollaro nonostante il prossimo default tecnico della Russia.

