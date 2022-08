MILANO, 24 AGO - Alla vigilia del meeting di Jackson Hole le Borse in Europa sembrano senza direzione. La chiusura è contrastata con Londra in calo dello 0,22%, Parigi in rialzo dello 0,39%, Francoforte dello 0,2%, Madrid in calo dello 0,16% e Milano che inverte rotta sul finale chiudendo in rialzo dello 0,23 per cento.

