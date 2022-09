Borsa: Europa corre con euro e riscossa Kiev, Milano +1,6%

MILANO, 12 SET - Borse europee in spolvero a metà mattina mentre la Russia subisce la controffensiva Ucraina nell'Est del Paese, il prezzo del gas scivola sotto i 200 euro al megawattora ad Amsterdam e la determinazione della Bce nella stretta monetaria ridà fiato all'euro, che risale ai massimi sul dollaro da un mese a questa parte. Milano sale dell'1,6%, davanti a Francoforte (+1,3%), Londra (+1,1%) e Parigi (+1%). Tra gli investitori, dopo i rovesci che hanno colpito i listini nelle ultime settimane, risale la propensione al rischio, con acquisti che partono dalle banche (+2,1% l'indice europeo Stoxx), principali beneficiarie del rialzo dei tassi, per estendersi alle materie prime (+1,7%) e all'energia (+1,5%). Il prezzo del gas scivola a 195 euro (-5,8%) nonostante le divisioni tra i Paesi europei sul price cap, mentre il petrolio azzera i ribassi dell'avvio, con il wti a 86,7 e il brent a 92,9 dollari al barile. L'euro tratta sui massimi da un mese con il dollaro, a 1,018, mentre il clima di euforia sui mercati riduce la pressione sui titoli di Stato, con il rendimento del Btp che si riporta attorno al 4%. A Milano vola Mps, in asta di volatilità (+19% teorico), che guida la riscossa delle banche con Bper (+5,1%) e Banco Bpm (+3,3%). Corre anche Saipem (+5,1%), davanti a Iveco (+2,9%) e Unicredit (+2,4%), con Mediolanum (+3,5%) in luce nel risparmio gestito.

