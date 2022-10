Borsa: Europa corre dopo Wall street, Londra resta cauta

MILANO, 24 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente sempre molto positivi dopo l'avvio di Wall street, con Londra che resta piuttosto cauta (indice Ftse 100 +0,6%) anche dopo che Rishi Sunak è stato proclamato nuovo leader del Partito Conservatore e premier britannico in pectore. Tra le altre Borse, le più toniche sono Milano e Madrid entrambe in rialzo del 2,2% e che sfruttano meglio delle altre il forte allentamento della pressione sui titoli di Stato europei, con il Btp a 10 anni che si muove attorno a un rendimento del 4,6%. I listini azionari di Francoforte e Parigi salgono dell'1,8 e dell'1,7%, con i mercati che ovviamente festeggiano il calo del prezzo del gas sotto i 100 euro al Megwattora, sui livelli di metà giugno. A Milano, in particolare, Pirelli cresce del 4,7% con Tim in rialzo di oltre tre punti percentuali, mentre Leonardo ondeggia sulla parità. Sempre in caduta i diritti sull'aumento di capitale Mps che perdono il 36%, mentre il titolo azionario scende dell'1,6% a 1,95 euro, sotto la quota dei due euro fissata dall'operazione.

