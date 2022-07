Borsa: Europa corre, futures Usa in rialzo, Milano +1,2%

MILANO, 06 LUG - Corrono le principali borse europee con i futures Usa che girano in positivo in attesa delle previsioni economiche e delle vendite al dettaglio nell'Ue in maggio. In arrivo nel pomeriggio le richieste settimanali di mutui, l'indice composito Pmi di giugno e gli analoghi indicatori Ism insieme ai verbali dell'ultimo Comitato Federale della Fed e alle scorte settimanli di greggio secondo l'American Petroleum Institute. La migliore è Londra (+2,01%), seguita da Parigi (+1,9%), Francoforte (+1,7%), Milano (+1,2%) e Madrid (+0,6%). Sfiora quota 193 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi (192,8 punti), con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,8 punti al 3,151%. Si conferma in rialzo il greggio (Wti +1,46% a 100,93 dollari al barile) mentre lascia sul campo il 6,37% a 154,44 euro al MWh il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. Il vento della recessione frena le quotazioni dei metalli, con il ferro in calo dello 0,75% a 728 dollari la tonnellata e l'acciaio dello 0,43% a 4.180 dollari la tonnellata. Acquisti su quasi tutti i settori ad eccezione del comparto bancario, che si muove a due velocità. In particolare cedono Sabadell (-3,54%, Bankinter (-2,92%), Commerzbank (-2,32%) e SocGen (-2,09%), insieme a Banco Bpm (-1,49%) e Bper (-0,73%). Invariata Unicredit, poco mossa Intesa (+0,3%). Forti acquisti sui produttori microprocessori Infineon (+4,56%), Be (+3,79%) ed Stm (+3,05%) sulla scia di una possibile revisione dei dazi Usa sui prodotti cinesi in occasione del prossimo G20 di Bali. In forte rialzo anche il lusso da Burberry (+3,67%) a Christian Dior (+3,44%), da Essilux (+3,41%) a Pandora (+3,36%) e Moncler (+1,9%). Rimbalzano in campo automobilistico Volvo (+2,7%) e Stellantis (+1,15%), mentre Ferrari sale dell'1,34%. Acquisti sui petroliferi Bp (+2,14%) e Shell (+2,03%), girano in calo invece Eni (-0,07%) e TotalEnergies (-1,07%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA