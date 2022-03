MILANO, 16 MAR - Scatto in avvio per le principali Borse europee in scia alla buona intonazione dell'Asia con il rimbalzo delle Piazze cinesi. Francoforte guadagna il 2,36% con il Dax a quota 14.245 punti. Parigi sale del 2,04% con il Cac 40 a quota 6.484 punti. Londra è più contenuta con il Fste 100 che segna un +1,20% a 7.268 punti.

