Borsa: Europa debole con tensioni geopolitiche, Milano -0,5%

MILANO, 16 NOV - Sono deboli le borse europee attente, oltre che all'inflazione, alle tensioni geopoliche, sebbene siano sfumati i timori di un coinvolgimento della Nato nella guerra in Ucraina dopo ch si è appurato che il missile caduto in territorio polacco non è stato lanciato dai russi. Mentre i futures americani oscillano, Milano cede lo 0,5%. Leonardo, attivo nel settore della difesa, si conferma ben trattato (+0,67%) dietro a Tenaris (+0,75%) e a Hera (+0,85%) mentre gli investitori ragionano su eventuali modifiche della tassa sugli extraprofitti. In fondo al paniere principale restano Tim (-3,4%) per il taglio del rating da parte di Fitch, Amplifon (-3,3%) e, in una giornata pesante per il comparto automotive in tutta Europa, Pirelli (-2,3%) e Stellantis (-2,1%). Tra i tioli minori giù Mfe A (-2%) e Mfe B (-3,6%) dopo i conti. Visto il peso dei titoli automobilistici soprattutto nell'indice Dax, Francoforte segna un calo dell'1%, Parigi lo 0,6%. Tiene invece Londra (-0,07%) poco impressionata dall'inflazione ai massimi da 41 anni.

