Borsa: Europa debole dopo Wall Street, attesa per Fed

MILANO, 19 OTT - Borse europee deboli dopo l'avvio negativo di Wall Street. Gli investitori concentrano la loro attenzione sulla prossima stagione delle trimestrali mentre si è in attesa del Beige Book della Fed. Fari puntati anche sull'inflazione e sulle mosse dei Paesi dell'Unione Europea sui rincari dell'energia. Sul fronte valutario l'euro è in calo sul dollaro a 0,9785 mentre la sterlina si rafforza sull'euro a 1,1508 e si indebolisce sul biglietto verde a 1,1259. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,3%. In negativo Londra e Francoforte (-0,1%), Milano e Madrid (-0,3%), piatta Parigi (+0,02%). I listini sono appesantiti dalle utility, in particolare quelle tedesche con le mosse del Governo per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia. Intanto il gas inverte la rotta e scende a 111 euro al megawattora (-1,7%). In controtendenza rispetto all'andamento degli indici princiapli ci sono l'energia (+0,9%), con il petrolio in rialzo. Bene anche le banche (+0,4%) e le assicurazioni (+0,8%), mentre i rendimenti dei titoli di Stato continuano ad aumentare. A Piazza Affari seduta difficile per Mps nel terzo giorno dell'aumento di capitale. Le azioni cedono lo 0,59% e scendono sotto la soglia dei 2 euro (1,9996) fissata per l'aumento. I diritti cedono il 6,4% a 0,87 euro. In calo Tim (-0,9%) che si raffredda sulle ipotesi di interesse da parte di fondi. Corre Tenaris (+2,4%).

