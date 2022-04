Borsa:Europa dimezza rialzi nel finale,Milano tiene a +0,8%

MILANO, 29 APR - Borse europee in saliscendi con la maggior parte dei i listini che dimezzano i rialzi nel finale di seduta mentre Wall Street prosegue negativa. Milano tiene e segna un +0,82%. Francoforte guadagna lo 0,58%, Parigi lo 0,28% e Londra lo 0,29%. A condizionare l'andamento delle Piazze azionarie resta, da una parte, il conflitto in Ucraina e, dall'altra, l'inflazione ma anche il prossimo rialzo dei tassi. Lo spread tra Btp e Bund sale per l'ottavo giorno consecutivo e si attesta nell'area dei 184 punti. Il rendimento del decennale italiano è sotto il 2,74% ma comunque sui livelli di maggio 2019. Il gas scende a 102 euro al Mwh ad Amsterdam ma è comunque in rialzo. Sul fronte dei cambi il rublo resta debole e scambia a 70,8 sul dollaro e a 74,7 sull'euro.

