Borsa: Europa e bond scontano i timori per la Bce, su l'euro

MILANO, 30 GEN - Borse europee fiacche e rendimenti dei titoli di Stato in rialzo nell'Eurozona in vista della riunione della Bce, con gli investitori che temono il pugno duro di Francoforte sui tassi, alimentato da un dato sull'inflazione in Spagna che ha deluso le attese. Il mercato, che dà per scontato un rialzo di mezzo punto giovedì, guarderà soprattutto a quelle che saranno le indicazioni sul proseguimento della stretta monetaria, che il mercato vede chiudersi con un tasso sui depositi poco sopra il 3,5%. Il dato sul pil tedesco del quarto trimestre, inferiore alle attese, non migliora il quadro macro sotto gli occhi degli investitori. Francoforte cede lo 0,4%, Milano e Parigi lo 0,3% mentre Londra arretra dello 0,1%. Il rendimento del Btp sale di 8 punti base al 4,16% mentre lo spread con il Bund si attesta poco sotto i 188 punti base. A Piazza Affari corre Tim (+4,7%) in scia alle indiscrezioni che vedono la Cdp disposta a presentare un'offerta da 24 miliardi di euro per la rete, che resta però insufficiente per Vivendi, tallonata a stretto giro da Mps (+4,4%), che continua la sua corsa. Pesanti invece Moncler (-2,1%), Diasorin (-1,9%), Iveco (-1,6%) e Tenaris (-1,6%). Debole il petrolio, con il Wti a 79,5 dollari al barile (-0,2%) mentre il gas inverte la rotta ad Amsterdam e avanza del 4,2% a 57,78 euro al megawattora. Le scommesse su una Bce più aggressiva della Fed sostengono l'euro, che si spinge a ridosso di quota 1,09 sul biglietto verde.

