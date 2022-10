Borsa: Europa e future Ny giù con i dati Usa, scatta dollaro

MILANO, 07 OTT - Le Borse europee girano in calo dopo i buoni dati sul mercato del lavoro americano che confermano la resistenza dell'economia a stelle e strisce di fronte alla stretta monetaria della Fed e corroborano la retorica rialzista della banca centrale Usa. Piazza Affari, dopo qualche sbandamento, cede lo 0,4%, Parigi lo 0,6%, Londra lo 0,3% e Francoforte lo 0,3% mentre a New York scivolano i future su Wall Street, con il Nasdaq che cede l'1,1% e l'S&P 500 lo 0,6%, mentre scatta il dollaro sulle altre valute, con l'euro che cede lo 0,6% a 0,973, di fronte alla rinsaldata prospettiva di nuove strette sui tassi. Lo spread si allarga fino a 248 con il bund mentre il rendimento dei Btp sale di ben 19 punti al 4,69%, in un contesto di tensione sui titoli di Stato dell'Eurozona.

