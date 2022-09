Borsa: Europa fiacca e incerta guarda a Fed, Milano -0,04%

MILANO, 20 SET - Le Borse europee dopo un avvio positivo, si indeboliscono tutte e si muovono all'insegna dell'incertezza. I listini del Vecchio Continente (Stoxx 600 -0,26%) guardano alla Fed di domani pronta ad una nuova stretta sui tassi. Le vendite appesantiscono in particolare i titoli legati all'immobiliare, gli industriali e i tecnologici. Tengono finanziari ed energia. Il gas è in saliscendi. Ad Amsterdam i Ttf su ottobre, dopo un minimo a 171 euro, si muovono su 180 euro al megawattora (-1,24%). Sale il petrolio con il wti a 86 dollari al barile (+0,45%) e il brent a 93 dollari (+0,8%). Tra le singole Piazze Milano cede lo 0,04% (Ftse Mib 22.130 punti). Resiste Unicredit (+1,1%) con il ceo Orcel che all'Handelsblatt spiega che eventuali M&A, ma alle giuste condizioni, possono essere un acceleratore in Germania. Pesanti Mps (-5,8%) e Banca Generali (-2,7%). Tra gli altri Francoforte cede lo 0,16% mentre in Germania, anche ad agosto, è proseguito il rialzo dei prezzi alla produzione, peraltro sopra le stime. Mentre Parigi perde lo 0,25%. Tiene Londra (+0,4%) che riapre dopo i funerali della Regina. Lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 226 punti con il rendimento che però sale al 4,11%. Sul fronte dei cambi l'euro è sulla parità sul dollaro con cui scambia a 1,0010.

