MILANO, 21 NOV - Avvio negativo per le Borse europee in scia alla flessione delle Piazze asiatiche sui timori di una nuova stretta in Cina per il covid. Nei primi scambi Francoforte cede lo 0,25% con il Dax a 14.403 punti. Parigi flette dello 0,20% con il Cac 40 a 6.631 punti. Londra perde lo 0,28% con il Ftse 100 a 7.369 punti.

