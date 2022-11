MILANO, 28 NOV - Le tensioni in Cina, i timori per le nuove ondate e le proteste sulle restrizioni innervosiscono anche i listini in Europa. La partenza è debole con Londra in calo dello 0,7%, Parigi dello 0,4%, Francoforte dello 0,3 per cento. Milano dello 0,5 per cento.

