Borsa: Europa in calo in attesa riunione Bce

MILANO, 08 DIC - Per la quinta seduta consecutiva le Borse chiudono in calo. In attesa della riunione della Bce il 15 dicembre e del discorso della presidente Christine Lagarde lo Stoxx Europe 600 è sceso dello 0,2% alla chiusura di Londra, il livello più basso dal 21 novembre. Il Ftse a Londra ha perso lo 0,2%, a Parigi l'indice è sceso dello 0,44%, a Madrid dello 0,6%, Milano ha contenuto il calo allo 0,14% mentre Francoforte ha tenuto (+0,07%). Da segnalare l'andamento controcorrente dei titoli minerari che hanno sovraperformato, sul rimbalzo dei metalli, insieme ai titoli tecnologici, mentre il settore retail è quello con i tioli che hanno subito le maggiori perdite. "Le azioni europee hanno beneficiato di un mix di fattori, compresi depositi di gas pieni, guadagni migliori del previsto e un ottimismo per la Cina" commenta un banker. Resta comunque l'incertezza sul gas con l'inverno in arrivo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA