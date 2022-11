Borsa: Europa in calo su timori inflazione e attesa elezioni

MILANO, 09 NOV - Per la prima volta in Europa, dopo quattro giorni, le Borse aprono la loro seduta in calo. Londra cede lo 0,29%, Parigi lo 0,25%, Francoforte lo 0,3%, Madrid lo 0,16%. Solo Milano si muove in rialzo dello 0,5 per cento. In generale prevalgono i timori sull'inflazione, in attesa dei dati macro americani che potrebbero fornire ulteriori indizi di un inasprimento della politica monetaria. Le elezioni di mediotermine negli Usa poi, a cui tutti guardano, aumentano il livello di incertezza, commentano gli operatori.

