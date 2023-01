Borsa: Europa in cauto rialzo, attesa per conti banche Usa

MILANO, 13 GEN - E' una mattinata all'insegna della cautela sulle Borse europee mentre i futures di Wall Street sono in lieve ribasso in attesa della prima tornata di trimestrali a partire dalle grandi banche americane come Citi, Bofa, Jp Morgan e Wells Fargo. Francoforte è poco sopra la parità (+0,07%) mentre fa meglio Parigi (+0,36%) e, grazie al buon dato sul Pil, Londra +0,6% I mercati stanno soppesando le indicazioni arrivate alla vigilia dai dati sull'inflazione statunitense e la possibilità che la Fed già a febbraio possa ridurre la portata dell'aumento dei tassi. Gli acquisti nell'azionario sono diffusi un po' su tutti i settori.

