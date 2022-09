Borsa: Europa in netto calo dopo dati su manifattura

MILANO, 01 SET - Le Borse europee sono in netto calo dopo i dati sull'andamento della manifattura e le tensioni sui titoli di Stato in vista delle decisioni delle banche centrali per cercare di rallentare l'inflazione. Sui mercati restano i timori di una recessione globale mentre in Cina si registrano nuove chiusure per contenere una nuova ondata di contagi da Covid-19. L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,5%. In flessione Parigi e Francoforte (-1,6%), Londra (-1,5%), Madrid (-1%). I listini del Vecchio continente sono appesantiti dal comparto tecnologico (-1,9%) e quello dell'auto (-1,7%). Vendite anche sulle banche (-1,1%) e le tlc (-1%). Terza seduta in calo per l'energia (-1,4%), con il petrolio in calo. Il Wti scende a 87,6 dollari al barile (-2,2%) e il Brent a 93,6 dollari (-2,2%). Male anche le utility (-1,1%), mentre il prezzo del gas che continua a scendere. Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 225 euro al megawattora (-5,6%). Tra le materie prime in calo anche l'oro (-0,5%) e l'argento (-1,7%). Sul fronte valutario l'euro è poco mosso sul dollaro a 1,003 a Londra.

