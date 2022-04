Borsa: Europa in ordine sparso con Wall Street negativa

MILANO, 05 APR - Vanno in ordine sparso le principali Borse europee, annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Federazione russa, mentre Wall Street prosegue negativa. Le Piazze migliori sono Madrid (+0,7%) e Londra (+0,2%), seguite da Francoforte (-1%) e Parigi (-1,8%), che proseguono in territorio negativo, come Milano (-1,1%), con lo spread Btp-Bund in lieve calo a 161,5 punti e il rendimento del decennale italiano sempre in salita (2,22%), come per i titoli di Stato del resto d'Europa. L'indice d'area, Stoxx 600, cede lo 0,1%, sotto il peso soprattutto di informatica, industria e finanza. Meglio i petroliferi, col greggio sostanzialmente piatto (wti -0,05%) a 103,2 dollari al barile e il brent a 107,6 dollari. In calo il prezzo del gas in Europa, con i future ad Amsterdam (-1,9%) a 107,3 euro al MWh, così come a Londra (-0,4%), a 243 penny al Mmbtu (unità termica). Quasi piatto l'oro (+0,07%) a 1.930 dollari l'oncia.

