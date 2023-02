Borsa: Europa in rialzo attende Wall Street, Milano +0,5%

MILANO, 07 FEB - Le Borse europee si muovono in terreno positivo ma senza particolare slancio, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. L'attenzione degli investitori si concentra sulle indicazioni che potrebbero arrivare dal discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, all'Economic Club di Washington. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Bene Londra (+0,6%), Milano (+0,5%) e Madrid (+0,3%). Piatta Parigi (+0,05%) mentre è in calo Francoforte (-0,2%), con la flessione della produzione industriale. I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dall'energia (+2,5%), con il petrolio che rialza la testa. Il Wti si attesta a 75,6 dollari al barile (+1,6%) e il Brent a 82,13 dollari (+1,4%). Tra i titoli sale Bp (+5,7%), dopo i conti con l'utile nel quarto trimestre e l'aumento del dividendo. Timide le utility (+0,1%), con il prezzo del gas in lieve calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dello 0,3% a 57,9 euro al megawattora. Acquisti anche sul comparto finanziario. Si mostrano toniche le banche (+1,1%), con la prospettiva di un aumento dei ricavi grazie al rialzo dei tassi d'interesse, mentre sono piatte le assicurazioni (+0,05%). Salgono i rendimenti dei titoli di Stato con il Btp a dieci anni che si attesta al 4,21%, oltre quello della Grecia al 4,14%. Sul fronte valutario l'euro si indebolisce a 1,0707 sul dollaro. A Piazza Affari vola Saipem (+4,2%). Si mette in mostra anche Intesa (+1,9%), con gli analisti che vedono per il 2023 risultati superiori alla guidance. In luce Bper (+1,6%). In fondo al listino principale Amplifon (-1,7%), Moncler (-0,9%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA