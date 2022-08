Borsa: Europa in rialzo con dati Germania, attesa Fed

MILANO, 25 AGO - Gli stimoli all'economia introdotti dalla Cina e i dati migliori del previsto dalla Germania sostengono gli acquisti sulle Borse in Europa. Londra apre in rialzo dello 0,6%, Parigi dello 0,7%, Francoforte dello 0,85%, Madrid dello 0,57 per cento e Milano dello 0,6 per cento. Energia e minerari guidano l'avanzata ma in attesa del discorso del presidente della Fed a Jackson Hall la volatilità resta alta. "Credo che il trading sarà instabile fino a quando gli investitori non avranno più chiarezza sulla prossima mossa della Fed" commenta un analista. "Powell manterrà l'attenzione sull'inflazione, ma c'è la possibilità che menzioni il rischio di un'eccessiva stretta".

