Borsa: Europa in rialzo con industria, auto e banche

MILANO, 10 MAG - Dopo una seduta asiatica in calo, sono in rialzo le principali Borse, nel 76/o giorno di guerra in Ucraina, che vede positivi anche i contratti sui future Usa, mentre la Camera sta per votare un ulteriore invio di armi agli ucraini e il presidente, Joe Biden, ha in calendario un incontro sul conflitto con il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi. Il rimbalzo potrebbe evitare a Wall Street il cosiddetto "mercato orso" per lo S&P, perso il 20% dal record del gennaio scorso, che nella giornata precedente l'ha portato sotto la soglia dei 4.000 punti. In Europa il rimbalzo di questa seduta vede in testa Francoforte (+1,3%), seguita da Milano (+1%), Parigi (+0,8%), Londra e Madrid (+0,6%). In ulteriore discesa lo spread Btp-Bund, a 201,8 punti, col rendimento del decennale italiano sceso al 3,100%. In lieve rialzo l'oro (+0,1%) a 1.862 dollari l'oncia, dopo che i future si erano alzati già durante la seduta in Asia. Ha girato intanto in rialzo il greggio (Wti +0,5%) a 103,5 dollari al barile e il Brent a 106,2 dollari. In calo i future sul gas naturale in Europa con le quotazioni ad Amsterdam (-2,4%) a 91,5 euro al MWh, ancora di più a Londra (-6,8%) a 120 penny al Mmbtu (unità termica). Tra le materie prime forte calo del minerale di ferro (-4%) a circa 117 dollari la tonnellata. Poco mosso il grano, sotto i livelli del giorno precedente, con il grano tenero a 1.100 dollari per unità di 5.000 bushel (staio) (+0,6%) e il grano duro a 1.173 (+0,7%). L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna l'1%, spinto soprattutto da industria e beni voluttuari. Tra le auto spicca Stellantis (+2,7%), nel lusso Lvmh (+1,9%). Quasi tutte in rialzo le banche, con esempi come Bnp Paribas (+2,8%) e Banco Bilbao (+3,8%) e eccezioni come Kbc (-10,2%). In ordine sparso i farmaceutici, con alcuni cali, come per AstraZeneca (-0,8%), e qualche rialzo, come per Roche (+0,2%) e Bayer (+0,3%) coi conti.

