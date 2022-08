MILANO, 16 AGO - Quinta seduta consecutiva in rialzo per le Borse europee. Se sapranno portare fino alla fine il guadagno sarà la serie più lunga da marzo. A portare ottimismo è la scommessa degli investitori su un 'ammorbidimento' della politica della Federal Reserve. L'indice Europe Stoxx 600 sale dello 0,3%, con Londra che apre in rialzo dello 0,4%, Parigi dello 0,17%, Francoforte dello 0,24% e Milano dello 0,49 per cento.

