Borsa: Europa in rimbalzo, ancora clima festivo

MILANO, 02 GEN - Prosegue il rimbalzo dei listini del Vecchio Continente, che provano a voltar pagina dopo il peggior anno del decennio. I principali mercati asiatici, Giappone, Cina, Hong Kong sono rimasti ancora chiusi per festività e in Europa è ferma Londra ma Parigi guadagna l'1,66%, Francoforte l'1,07%, Madrid l'1,6% e Milano l'1,6 per cento. Non ci sarà nemmeno il riferimento di Wall Street, chiusa per il Capodanno. Il gas TTF, il future scambiato ad Amsterdam, si è avvicinato ai 70 euro/Mwh questa mattina (livelli pre-guerra), in scia alle previsioni meteo che segnalano temperature superiori alla media di periodo per altre due settimane con le scorte europee che si mantengono su livelli elevati (83% di capacità di stoccaggio vs 70% media a 5 anni). Intorno a metà seduta ha ridotto il calo al 3,3% a 73,75 euro.

