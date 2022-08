Borsa: Europa lima il calo dopo Wall Street, Milano -0,4%

MILANO, 31 AGO - Le Borse europee limano il calo dopo l'avvio contrastato di Wall Street. Gli investitori guardano con grande attenzione alla corsa dell'inflazione con i titoli di Stato che tornano in tensione in attesa delle prossime mosse delle banche centrali. Sui mercati tiene banco anche il tema delle materie prime con il calo del prezzo del gas e del petrolio. Sul fronte valutario poco mosso l'euro sul dollaro a 1,0012 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,3%. In negativo Londra (+0,8%), Madrid (-0,4%), Milano e Parigi (-0,3%) e Francoforte (-0,1%). Sui listini pesa l'energia (-3,3%) con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende a 90,60 dollari al barile (-1%) e il Brent a 96,75 dollari (-2%). In flessione anche il comparto azionario delle utility (-1,7%), con il gas che scende a 243 euro al megawattora (-8,3%). A Piazza Affari scivolano Eni (-4,6%) e Hera (-3,2%). Male anche Terna (-2,6%) e Saipem (-2,5%). Tra le banche è in flessione Mps (-2,7%), nel giorno in cui i proxy advisor Glass Lewis e Iss consigliano agli azionisti di votare in favore dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi. Vola Unicredit (+4,3%) dopo l'autorizzazione della Bce per l'esecuzione della seconda tranche del programma di riacquisto di azioni proprie del 2021, per un importo massimo di 1 miliardo di euro. Si mettono in mostra anche Amplifon (+3%), Nexi e Pirelli (+2,3%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA