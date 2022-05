Borsa: Europa lima il rialzo, Milano +1,3%

MILANO, 05 MAG - Le Borse europee limano il rialzo iniziale e restano toniche in attesa della riunione dell'Opec+. Dopo settimane di nervosismo i mercati sembrano aver ritrovato una maggiore serenità, dopo la riunione della Fed che ha escluso un aumento dei tassi di 75 punti base a giugno. Resta alta l'attenzione degli investitori verso gli effetti della guerra in Ucraina, con le nuove sanzioni alla Russia che riguardano il petrolio. Sul fronte valutario è debole l'euro sul dollaro a 1,0592 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,2%. In positivo Parigi (+1,7%), Francoforte (+1,4%), Milano (+1,3%), Madrid (+1,1%) e Londra (+0,9%). I listini sono sostenuti dall'andamento positivo dell'informatica (+2,3%). Bene anche l'energia (+1,2%), con il prezzo del petrolio poco mosso. Il Wti si attesta a 107 dollari al barile, in aumento dello 0,1%. Le quotazioni del Brent salgono a 110 dollari (+0,3%). In rialzo le banche (+1,2%), con i risultati della stagione delle trimestrali e gli impatti degli accantonamenti per effetto della guerra. E dopo le mosse della Fed i titoli di Stato del Vecchio continente registrano una seduta nervosa. Poco mosse le utility (+0,02%), con il prezzo del gas che resta sopra i 100 euro. Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 106 al Mwh. A Londra sale a 171 penny al Mmbtu. A Piazza Affari prosegue la corsa di Unicredit (+6,4%), dopo i conti del trimestre. Bene anche le altre banche con Intesa (+2,7%) e Banco Bpm (+2%), in attesa dei risultati, Bper (+1,2%) e Mps (+1%). In flessione Enel (-1,2%), Leonardo (-0,5%) e Moncler (-0,6%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA