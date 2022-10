Borsa: Europa lima le perdite dopo l'avvio di Wall Street

MILANO, 21 OTT - Limano le perdite delle Borse europee con l'avvio in leggero calo di Wall Street. Dopo i recuperi visti in settimana, nella seduta odierna pesano le incertezze su ulteriori rialzi dei tassi e su uno scenario macroeconomico che rende evidente che le economie sono in recessione o ci andrano presto. Milano cede l'1,3%, Francoforte e Parigi l'1%. Fa meglio di tutte Londra (-0,65%) per quanto lo scenario rimanga fosco malgrado le dimissioni della premier britannica.

