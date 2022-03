Borsa: Europa migliora con apertura positiva di Wall Street

MILANO, 22 MAR - Migliorano le principali Borse europee, dopo l'apertura positiva di Wall Street. Resta in testa Milano, con un guadagno vicino all'1%(+0,98%), con lo spread Btp tornato a salire, a 153,3 punti, e il rendimento del decennale italiano al 2,044%. Seguono Francoforte (+0,9%), Parigi (+0,8%) e Londra +0,5%). Resta pressione sui mercati obbligazionari, a partire da quello dei titoli di Stato americani, che già scontano nuovi interventi sui tassi, alla luce delle parole del presidente della Fed, Jerome Powell. Ha girato in calo il greggio (wti -0,4%) a 111,6 dollari al barile e il brent a 115 dollari (-0,1%). In calo lieve discesa l'oro (-0,2%) a 1.924 dollari l'oncia. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,7%, sostenuta soprattutto dalle banche, con esempi come Hsbc (+3,8%) e SocGen (+2,5%), che ha visto gli analisti fare passare il titolo da da hold a buy. Forti anche le auto, a iniziare da Bmw (+2,6%), Stellantis e Renault (+2,3%) . Bene molti petroliferi, come Lundin (+1,3%) e Eni (+1,1%), con eccezioni come Bp (-0,4%).. Male i farmaceutici, a iniziare da AstraZeneca (-0,9%) e Merck (-1,9%).

