Borsa: Europa migliora con Wall Street aperta in rialzo

MILANO, 13 MAG - Migliorano le Borse europee, già positive, dopo l'apertura in rialzo di Wall Street, con gli Usa che hanno confermato Jerome Powell a capo della Fed e che ha indicato che un aumento dei tassi da mezzo punto alle prossime due riunioni è appropriato, ammettendo anche che il processo di contenimento dell'inflazione non sarà indolore. In Europa la Piazza migliore è Londra (+1,8%), seguita da Parigi (+1,7%), Francoforte (+1,3%) e Madrid (+1%). Bene anche Milano (+1,3%), dove lo spread Btp-Bund è sostanzialmente stabile, a 191,1 punti, col rendimento del decennale italiano al 2,849%. In deciso rialzo il greggio (wti +2,4%) a 108,6 dollari al barile e il brent a 109,8 dollari. In netto calo il prezzo spot del gas, guardando ai future ad Amsterdam (-7,2%) a 99,2 euro al MWh, così come a Londra (-11,4%) a 155,5 penny al Mmbtu (unità termica britannica), con la situazione del gas russo migliorata, con l'aumento del flusso per l'Europa attraverso l'Ucraina. In netto calo il prezzo dell'oro (-1,5%) a 1.819 dollari l'oncia. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna l'1,7%, sostenuto soprattutto dai comparti informatica e energia, ma anche da finanza e beni voluttuari.

