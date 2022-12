Borsa: Europa migliora dopo inflazione Usa, Milano +1,5%

MILANO, 13 DIC - Mercati azionari del Vecchio continente in decisa accelerazione dopo il dato dell'inflazione statunitense che può influire sulle decisioni della Fed, soprattutto in proiezione dei prossimi interventi sui tassi d'interesse. Le Borse europee, che viaggiavano su timidi rialzi, sono arrivate su aumenti attorno al 2% per Milano, Parigi, Francoforte e Amsterdam con Londra più timida, per poi frenare su rialzi di circa un punto e mezzo percentuale. In chiaro miglioramento anche i titoli di Stato, con il tasso del Btp a 10 anni in calo al 3,73% e lo spread nei confronti del Bund tedesco sceso sui 185 punti.

