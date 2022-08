Borsa: Europa migliora dopo Wall Street, Milano +1%

MILANO, 08 AGO - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in chiaro rialzo dopo l'avvio positivo di Wall street: Amsterdam e Parigi sono le due Borse migliori con un aumento dell'1,3%, seguite da Madrid e Francoforte (+1,1%) e Milano, che cresce di un punto percentuale con l'indice Ftse Mib. Leggermente più cauta Londra (+0,8%), mentre gli indici azionari di Mosca crescono di due punti percentuali. Limato il prezzo del gas, che ad Amsterdam scende di circa due punti a 193 euro al Megawattora, con il petrolio stabile tra gli 88 e gli 89 dollari al barile. I titoli di Stato italiani migliorano e il rendimento del Btp a 10 anni scende sotto il 3% con lo spread nei confronti della Germania a quota 210. In generale i mercati hanno ben assorbito le trimestrali e in questo contesto a Piazza Affari spiccano Bper e Tenaris, in aumento di tre punti percentuali. Bene anche Enel, Cnh e Stellantis in crescita di oltre il 2%, fiacche invece Pirelli e Banco Bpm, che cedono un punto.

