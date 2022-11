Borsa: Europa migliora spinta da Wall Street, Milano +0,4%

MILANO, 29 NOV - Le Borse europee migliorano, spinte dal Wall Street che imbocca la strada del rialzo. Sui mercati resta l'attesa per il Pil degli Stati Uniti e del discorso del presidente della Fed in programma domani. Seduta in calo per i rendimenti dei titoli di Stato mentre rialzano la testa gas e petrolio. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a 1,0369 (+0,3%). L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,2%. In positivo Londra (+0,8%), Parigi e Madrid (+0,3%), Milano (+0,4%) e Francoforte (+0,1%). I listini sono sostenuti dall'energia (+2,5%), con il petrolio in rialzo. Il Wti sale a 79,36 dollari al barile (+2,8%) e il Brent a 85,26 dollari (+2,5%). In flessione le utility mentre il gas sale a 131 euro al megawattora (+6,7%). A Piazza Affari scivola Amplifon (-3,1%). Seduta di passione per la Juventus (-1%), dopo le dimissioni del cda e le contestazioni della Consob sui conti, mentre la controllante Exor, holding della famiglia Agnelli, è debole ad Amsterdam, dove cede lo 0,3% a 74,28 euro. Sugli scudi Saipem (+4,2%). Bene anche Tenaris (+2,9%), Erg (+2,8%), Eni (+2%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA