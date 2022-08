MILANO, 19 AGO - Mercati azionari del Vecchio continente in leggero calo in avvio di seduta: la Borsa di Francoforte è la più debole e perde lo 0,6% in apertura, con Parigi in calo dello 0,5% e Amsterdam negativa dello 0,4%. In ribasso dello 0,3% iniziale sia Londra sia Madrid.

