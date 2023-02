MILANO, 09 FEB - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in lieve rialzo in avvio di seduta: la Borsa di Londra sale dello 0,4%, Parigi dello 0,9% e Francoforte dello 0,8%, con Amsterdam sullo stesso piano. In aumento dello 0,4% Madrid.

