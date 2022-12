MILANO, 29 DIC - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in lieve calo in avvio di giornata: la Borsa di Londra ha aperto in ribasso dello 0,7%, con Parigi e Amsterdam negative dello 0,3%. In calo dello 0,2% la partenza di Francoforte.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA