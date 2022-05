Borsa: Europa peggiora, Milano -1,2%, corre il greggio

MILANO, 04 MAG - Peggiorano le principali Borse europee verso fine seduta, mentre resta debole Wall Street, in attesa della decisione sui tassi della Fed in serata, che potrebbe decidere un rialzo di mezzo punto. In Europa la peggiore è Milano (-1,2%), seguita da Madrid (-0,9%), Parigi (-0,8%) Londra (-0,6%) e Francoforte (-0,2%). Lo spread Btp-Bund arriva intanto a 198 punti, come a maggio 2020, e il rendimento del decennale italiano è al 2,964%. Continua a correre il greggio (wti +3,8%) a 106,2 punti e il brent a 108,8 punti. In rialzo il prezzo del gas in Europa, con le quotazioni dei future ad Amsterdam (+4,2%) a 103,6 euro al MWh, così come a Londra (+3,9%) a 162,4 penny al Mmbtu (unità termica). Piatto l'oro (+0,03%) a 1.867 dollari l'oncia nel 69/o giorno di guerra in Ucraina. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, cede quasi lo 0,0%, con investimenti immobiliari e salute a pesare più di tutti. Male anche le auto, in particolare Ferrari (-4,5%) nel giorno dei conti e Renault (-1,5%). In rosso la maggioranza delle banche, con esempi come Caixa (-3%) e Banco de Sabadell (-3,4%), e eccezioni come Hsbc (+1,2%). Bene il comparto energia, con i petroliferi in forma, a iniziare da Equinor (+3%). In ordine sparso i servizi di telecomunicazione, con alcuni rialzi, come per Deutsche Telekom (+0,7%) e Tim (+0,4%), che attende i conti in serata, e alcuni ribassi come per Vodafone (-0,4%).

