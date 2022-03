Borsa: Europa peggiora, Parigi -3,4%

MILANO, 01 MAR - Peggiorano ancora le principali Borse europee verso fine seduta, nel sesto giorno di conflitto in Ucraina. La maglia nera va a Parigi (-3,4%), come Milano, seguite da Francoforte (-3,1%), Madrid (-3%) e Londra (-1,3%). L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, cede il 2%, sotto il peso soprattutto dei beni voluttuari (-4,5%) e della finanza (-4,1%), con esempi come Renault (-10,5%), Volkswagen (-6,9%) e Stellantis (-6,3%) tra le auto, Richemont (-6,8%) nel lusso, e Soc Gen (-9,3%) e Intesa (-7,1%) tra le banche.

