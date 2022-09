Borsa: Europa peggiora rapidamente dopo avvio, Milano -1,6%

MILANO, 29 SET - Le Borse europee peggiorano rapidamente mentre aumentano le preoccupazioni per una recessione economica globale, con l'intensificarsi delle tensioni geopolitiche. Fari puntati sulla situazione economica nel Regno Unito dopo il recente intervento della Banca centrale e con la sterlina nuovamente in calo. L'euro sul dollaro prosegue in calo a 0,9644. L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,5%. Maglia nera per Londra e Milano (-1,6%). Male anche Francoforte (-1,4%), Parigi (-1,2%), Madrid (-1,5%). Sui listini pesa il calo dei comparti azionari delle auto (-3,8%), banche (-1,7%) e assicurazioni (-1,3%).

