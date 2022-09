Borsa: Europa pesante dopo Wall Street, giù bond ed euro

MILANO, 01 SET - Le Borse europee restano pesanti dopo l'avvio negativo di Wall Street, con i listini che scontano i timori di un rialzo dei tassi 'jumbo' da parte della Bce, la prossima settimana, e i rischi di recessione legati alla crisi energetica e all'inflazione, evidenziati anche dai deboli indici pmi dell'Eurozona. Londra cede l'1,6%, Parigi l'1,5% e Francoforte l'1,2% mentre Milano contiene i ribassi all'1%. Vendite anche sui titoli di Stato europei, i cui rendimenti risentono della prospettiva di un'accelerazione nella stretta monetaria da parte della Bce. I rischi di recessione pesano sull'euro, che si rituffa sotto la parità con il dollaro, con cui scambia a 0,997 (-0,8%). Sul fronte energetico il gas fatica a trovare una direzione (-0,4% a 239 euro), con il buon livello di riempimento degli stoccaggi Ue e l'ipotesi di un tetto al prezzo che compensano i rischi di uno stop alle forniture russe. Giù invece il petrolio, che sconta, al pari delle altre materie prime, i timori di una frenata dell'economia (-1,8% a 87,9 dollari il wti e -1,7% a 94 dollari il brent). A Piazza Affari scivolano Leonardo (-3,4%), Interpump (-3,1%), Exor (-2,5%), Iveco (-2,3%), Azimut (-2,3%) e Banca Generali (-2,3%), in rosso i bancari con in testa Mediobanca (-1,7%) e Banco Bpm (-1,5%) mentre si muovono in controtendenza Tim (+1%), Diasorin e Recordati (+0,8%). Sulle Borse europee soffrono in particolare i titoli del real estate (-2,7% l'indice Stoxx di settore) e delle materie prime (-2,5%), che scontano i timori sulla crescita globale legati al lockdown nella metropoli cinese di Chengdu e all'intensificarsi delle misure restrittive a seguito dell'aumento dei casi di Covid.

