Borsa: Europa piatta in attesa dati Usa, Milano tiene

MILANO, 07 OTT - Pochi movimenti su mercati azionari del Vecchio continente, con gli operatori che sembrano attendere la raffica dei dati macroeconomici dagli Stati Uniti, in particolare quello sugli occupati mensili di settembre al quale potrebbe guardare la Federal Reserve per orientarsi sulle prossime mosse di politica monetaria. Le Borse di Madrid e Amsterdam scendono di mezzo punto percentuale, con Londra, Parigi e Francoforte che oscillano sulla parità, mentre a Milano l'indice Ftse Mib sale dello 0,2%. Lo spread Btp-Bund resta calmo sui 243 punti base con il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,55%. Gli analisti guardano comunque soprattutto ai verbali del Fomc della Federal reserve o all'inflazione Usa che saranno pubblicati la prossima settimana e l'euro si muove stabile sul dollaro attorno a quota 0,98. In Piazza Affari tra i titoli principali Amplifon cresce del 3,7%, con Leonardo e Tim in rialzo di oltre due punti percentuali. Stm scende dell'1,8% mentre nel paniere a bassa capitalizzazione Mps, molto volatile, sale di oltre tre punti percentuali a 23 euro.

